Daka kommt mit Diamanten im Gepäck

Wichtiger als das Alter ist freilich die sportliche Entwicklung – und hat beim Afrikaner vor allem unter Jesse Marsch rasant an Fahrt zugenommen: 27 Tore hat Daka im Vorjahr für die Bullen erzielt. Heuer hält er ebenfalls bei 27 Stück – es sind aber inklusive des Starts in die Meisterrunde am Sonntag zu Hause gegen Sturm noch elf Partien zu absolvieren. Geht Rakete Daka in diesen Spielen ähnlich ab wie im Nationalteam, werden noch einige Treffer dazukommen.