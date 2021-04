Angst vor Ausflugchaos in Oberösterreich zu Ostern

Drei Schwerpunkte bei Kontrollen

Verstärkte Kontrollen gibt’s in diesen Tagen seitens der Polizei in Oberösterreich: „Wir haben drei Schwerpunkte: Den Ausflugsverkehr in Oberösterreich, den Transit von Deutschland Richtung Osteuropa und den Reiseverkehr der Ost-Bundesländer nach Oberösterreich. Diese Punkte werden wir verstärkt kontrollieren“, so Landespolizeichef Andreas Pilsl. Auch er ruft dazu auf, keine Ausflugsziele anzusteuern: „Es wäre super, wenn die Oberösterreicher daheim im Garten bleiben oder die umliegende Natur nutzen und nicht unbedingt weite Fahrten unternehmen.“ Den Beamten stehen also arbeitsreiche Tage bevor, man will die Leute mahnen, die Corona-Maßnahmen einzuhalten - nur wenn das nicht fruchtet, wird es Anzeigen geben.