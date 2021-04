„Mitmach-Modell“ wegen großem Interesse in Arbeit

Um auch jene Menschen einzubinden, die nicht Teil des Klima-Bürgerrats sein können und sich trotzdem gerne einbringen würden, arbeitet das Ministerium an einer Lösung. „Wir möchten auch alle einbinden, die nicht Teil des Klimarats sein werden. Darum erarbeiten wir hier gerade unterschiedliche Modelle für mehr Mitbestimmung“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zur „Krone“. Orientieren will man sich an internationalen Beispielen. Wann das „Mitmach-Modell“ fertig ist, steht noch nicht fest.