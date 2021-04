Regierungs-Halbzeit: Liste Fritz rechnet ab

Seit dem Krisenjahr 2008 ist Günther Platter (VP) bereits Landeshauptmann, es ist schon seine dritte Regierungsperiode. Die zweite mit den Grünen als Juniorpartner. Und auch diese Periode ist schon wieder zur Hälfte herum. Das nimmt die Liste Fritz zum Anlass, um abzurechnen: Sie haben sich das 80-seitige Regierungsprogramm angeschaut und nachgeforscht. Was wurde schon umgesetzt, was ist in Arbeit, was wurde bisher noch gar nicht in Angriff genommen? Das Ergebnis der Oppositionspartei fällt ernüchternd aus.