Egger-Getränke glückt „gläsernes Comeback“

Es war die zweitgrößte Investition in ihrer Firmengeschichte, die Egger-Getränke vor einem Jahr in St. Pölten in Betrieb genommen hatte. Mit der modernsten Glasabfüllanlage des Landes wollte man damit eine Pionierrolle beim Comeback der Mehrweg-Flasche einnehmen – und das scheint geglückt. Fünf Millionen Flaschen verließen 2020 die Produktion, die Nachfrage der Konsumenten steigt laut den Geschäftsführern Frank van der Heijden und Martin Forster stetig an.