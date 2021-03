Sommerschule wird auf die Oberstufe ausgeweitet

Das Modell der Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen wird im heurigen Sommer auch auf AHS-Oberstufen und berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) ausgeweitet. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland erfolgt der Start am 23. August, in den restlichen Ländern eine Woche später, geht aus einer von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erlassenen Verordnung hervor.