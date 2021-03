Die Lage spitzt sich zu: Jetzt drohen Ortssperren!

Erst am Wochenende sind in Stadl an der Mur Bevölkerungstests durchgeführt worden, 336 Personen waren gekommen, um einen Abstrich machen zu lassen, zusätzlich fährt regelmäßig ein Testbus durch die Gemeinde. Bezirkshauptmann Florian Waldner setzt auf weitere Durchtestungen, um den aktuellen Cluster, der seinen Ursprung in der Volksschule Stadl hat, in den Griff zu bekommen. „Nur acht Schüler in der Volksschule sind nicht betroffen. Wir werden sowohl die Volksschule als auch die Mittelschule nach Ostern geschlossen lassen!“ Insgesamt wurden bereits 41 Personen positiv getestet. Die Hälfte hatte die Mutation.