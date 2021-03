Naturschützer: Klimawandel verändert die Berge!

Konflikte in den Bergen sind vorprogrammiert, gilt es doch die Natur zu schützen, während immer mehr Menschen dort Erholung suchen.„Wird es wärmer, suchen immer mehr Menschen Abkühlung in den Bergen. Das führt zu negativen Begleiterscheinungen, denn niemand will auf den Luxus verzichten, wie man es bereits bei den vielen Almdörfern sieht - mit Wellness, Pool und mehr. Der Naturpark Dobratsch ist für mich das beste Negativ-Beispiel, wo sich schon jetzt an schönen Wochenenden mehr Menschen aufhalten, als dieser hochsensible Lebensraum überhaupt verträgt. So findet man gemessen an den Menschenmassen viel zu wenige WC-Anlagen auf dem karstigen Villacher Hausberg.“