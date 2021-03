Rekord-Teamspieler Herzog als Fußballtrainer 4.0

Es wird herzlich bei MyPodCarsten! Zu Gast ist Andreas Herzog. Mit @Herzerl10, so heißt Andi Herzog auf Instagram, dreht sich alles um den Fußballtrainer 4.0. Im Podcast gibt uns der sympathische österreichische Rekordnationalspieler exklusive Einblicke in den Job eines modernen Fußballtrainers und in seine neue Leidenschaft als Sky Sport Kommentator.