Zweites Standbein - Fußballer als Unternehmer

Im Podcast erzählt der frühere ÖFB Teamkapitän, ob er sich mittlerweile mehr als Geschäftsmann oder als Fußballer versteht. Seit wann er sich die ersten Gedanken zu Projekten abseits des Fußballs gemacht hat und wie seine Geschäftsideen zu Stande kommen. Christian Fuchs berichtet auch über die Ziele seiner internationalen Fußballakademie und verrät, bei welchem Klub er in der NFL gerne als Kicker anheuern würde. Außerdem erzählt der sympathische New Yorker, was mit ihm und Hollywood Star Ryan Reynolds in Zukunft alles laufen könnte.