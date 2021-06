Italien Gruppensieger - dahinter offenes Rennen

Es kann endlich losgehen! Mit fast einem Jahr Verspätung startet am Freitag mit dem Spiel Italien gegen Türkei in Rom die Fußball-Europameisterschaft. Für beide Nationen natürlich etwas ganz besonderes eine Großveranstaltung zu eröffnen. Vize-Weltmeister und Champions League-Sieger Carsten Jancker hat sich aus diesem Grund einmal die Gruppe A in seinem MyPodCarsten Spezial etwas näher angeschaut. Italien geht als Favorit ins Rennen, aber die Türkei, die Schweiz und auch Wales haben alle realistische Chancen auf den Aufstieg.