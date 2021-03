Ex-Rapid-Kapitän Schwab bei Jancker zu Gast

Hellas und Kalimera! MyPodCarsten bleibt international. Zu Gast ist Stefan Schwab der vor einiger Zeit zum griechischen Verein PAOK Saloniki gewechselt ist. Im Podcast gibt uns der ehemalige Rapid-Kapitän exklusive Einblicke in seine neue Wirkungsstätte und in sein Leben als Jung Papa im heißen Süden. Zudem berichtet der Mittelfeldspieler des dreifachen griechischen Meisters über die verpasste Qualifikation zur Champions-League, seine neuen Aufgaben in der Europa-League und wie internationale Fußball Profis am Platz kommunizieren.