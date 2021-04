Carsten Jancker blickt in die virtuelle Zukunft!

Zu Gast ist FC Bayern München eSports Coach Matthias Luttenberger. In “MyPodCarsten“ gibt uns der ehemalige Vizewelt- und Europameister exklusive Einblicke in seinen wahrhaft einzigartigen Job beim Traumklub aus München und klärt uns über die weiteren Big Player im eSports Business auf. Zudem gibt uns der 33-Jährige Steirer einen Überblick über die Unterschiede zwischen Pro Evolution Soccer und der FIFA Gaming Serie und nennt uns alle Fähigkeiten, die man braucht um in diesem schnellwachsenden Sport noch Fuß fassen zu können. Auch die Rolle seines eSports Teams innerhalb der großen FC Bayern München Familie ist Thema und welche Rolle Carsten Jancker für den jungen Luttenberger dabei gespielt hat.