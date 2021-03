Massive Mobbing-Vorwürfe im Innsbrucker Gefängnis

Blödes Gerede, gehässige Schimpfwörter an den Gefängnismauern, abscheuliche verbale sexuelle Übergriffe – das soll seit geraumer Zeit Thema in der Justizanstalt Innsbruck sein. Allerdings nicht unter den Inhaftierten, sondern unter den Justizwache-Beamten. Ein dramatischer Hilferuf hat nun die „Tiroler Krone“ erreicht: „Es muss in dieser Causa endlich etwas passieren! Das ist nicht tragbar!“