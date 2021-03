Test-Aufruf nach Schul-Cluster in Stadl-Predlitz

Neben Feistritztal und Hartl in der Oststeiermark ist am Wochenende auch in der Gemeinde Stadl-Predlitz im Bezirk Murau die Bevölkerung zu Corona-Tests aufgerufen. Die vergleichsweise hohen Infektionszahlen führten zu dem zusätzlichen Testangebot. Der Testbus, der die Gemeinde auch bisher im Regelbetrieb anfuhr, wird am Samstag in Stadl an der Mur und am Sonntag in Predlitz Halt machen, hieß es am Freitag seitens der Kommunikation LandSteiermark.