Ein Rückzugsort für Bischof Wilhelm Krautwaschl

An die große Glocke

Geheimnisse lassen sich hoch über Leibnitz gerne an die große Glocke hängen. Und zwar an die sechs Tonnen schwere „Seggauer Liesl“. Es braucht vier Mann, um die größte historische Glocke der Steiermark an Sonn- und Feiertag jeweils um 12 Uhr läuten zu können. Auch der Bischof packt mitunter an: „Das ist mein einziger Sport. Nach dem Läuten bin ich fix und fertig und reif für die Insel“, gesteht der Weinliebhaber, der auch den ältesten und größten Weinkeller der Steiermark mit den mächtigen 170.000-Liter-Fässern sein Eigen nennt. Diese sind längst leer getrunken und dienen der Dekoration. In einer „Weingruft“ werden aber historische Jahrgänge wie ein Schatz gehütet. „Der älteste Wein ist fast 100 Jahre alt. Fragen Sie mich nicht, ob der noch schmeckt“. Mit Garantie mundet der jüngste Jahrgang aus der bischöflichen Weinproduktion, für die die Weinbaufachschule Silberberg verantwortlich ist. „Die allerersten Flaschen habe ich vor wenigen Tagen zu meinem 58. Geburtstag bekommen. Dieser Wein kommt auch mit zur Osterspeisensegnung“.