Krankenhaus in Neusiedl?

Grünen Chefin Regina Petrik gratuliert den Neusiedler Grünen und der ÖVP zum Erfolg des Antrags. „Der von ÖVP und GRÜNEN eingebrachte Antrag auf Bau des neuen Bezirkskrankenhauses in der Bezirkshauptstadt (statt auf den Golser Wiesäckern) wurde in der gestrigen Gemeinderatssitzung angenommen. Nun muss die Bürgermeisterin darüber Gespräche mit dem Land führen, so wurde es beschlossen. Es ist an der Zeit, eine echte Standortprüfung durchzuführen und dann die Argumente für den einen oder den anderen Standort sachlich gegenüberzustellen“, so Petrik.