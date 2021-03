„Alles gurgelt“ nun in Wien für alle zugänglich

So funktioniert „Alles gurgelt“

Und so funktioniert es: Pro Woche können bis zu vier PCR-Tests in einer Wiener Bipa-Filiale abgeholt werden, den Barcode dafür kann man sich hier herunterladen. Getestet wird zu Hause - eine genaue Erklärung liegt dem Test-Set bei. Bei Abgabe des Tests in einer der mehr als 620 Rewe-Filialen in ganz Wien - also bei Billa, Merkur, Bipa, Penny oder auch Tankstellen mit Rewe-Shops (Letztere stehen dafür auch am Sonntag zur Verfügung) - vor 9 Uhr ist das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden zu erwarten und kommt per E-Mail.