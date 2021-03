Wien: Sorge vor illegalen Partys am Wochenende

Die Gruppe für Sofortmaßnahmen der Stadt Wien führt vorerst keine Kontrollen durch. „Wir wurden bisher nicht damit beauftragt“, so Leiter Walter Hillerer. Allerdings werde die Situation an gewissen Orten genau beobachtet - etwa am Donaukanal. In der Vergangenheit wurden die Corona-Regeln dort nicht immer eingehalten. „Wenn es die Situation erfordert, führen wir wieder Schwerpunktaktionen durch“, kündigt Hillerer an.