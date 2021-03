Linzer warf Skulptur in Donau: Drei Monate bedingt

Er sei an dem Tag in einem „Ausnahmezustand“ gewesen, schilderte der unbescholtene Angeklagte am Mittwoch im Landesgericht Linz. Als Gründe gab er an, dass die Stimmung in der Arbeit schlecht gewesen sei und seine nicht bei ihm lebende Tochter Geburtstag gehabt habe. Er sei traurig und frustriert gewesen und habe am Nachmittag „mindestens zehn halbe Bier, wahrscheinlich mehr“ getrunken. Danach sei er an der Donaulände spazieren gegangen. Als er die dort aufgestellten gesichtslosen Skulpturen sah, habe er sich „erschreckt und bedroht gefühlt“. Er könne sich noch erinnern, die Objekte angehoben zu haben, mehr wisse er aber nicht mehr.