„Masked Singer“: Görgl und Sampson wurden enttarnt

Gleich zwei Promis mussten am Montagabend im „The Masked Singer Austria“-Halbfinale die Masken fallen lassen. Als erster Promi in der Show wurde Ex-Skirennläuferin Elisabeth Görgl enttarnt. Sie steckte unter der stets ein wenig beschwipsten Weintraube. Am Ende war es für den Frechdachs an der Zeit, sein tierisches Dasein zu beenden. Die Jury hatte es schon geahnt: Unter der coolen Maske verbarg sich ESC-Star Cesar Sampson.