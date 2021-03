Dreiste Diebin bestiehlt beeinträchtige Seniorin

Ringe, Broschen, ein Armband, eine Uhr und mehrere Halsketten erbeutete eine unbekannte Täterin am Sonntag in Bregenz. Die Frau war gegen 14 Uhr in die Wohnung einer körperlich behinderten 85-Jährigen in der Gallusstraße eingedrungen, der sie ihre Hilfe angeboten hatte.