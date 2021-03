Liensberger und Co.: Tops und Flops der Ski-Saison

Konzept Finalwoche: Grundsätzlich macht es Sinn, dass festgelegt ist, dass in der Finalwoche Rennen bei Absagen nicht im Laufe der Woche neu angesetzt werden. Die Nationalteams oder Gastgeber könnten da je nach noch vorhandener Kugelchancen agieren. Vielleicht sollte man das Konzept trotzdem überdenken: Eine Möglichkeit wäre, dass im Falle, dass die vorher festgelegte Mindestanzahl an Rennen in einer Disziplin nicht erreicht wurde, diese dann den Vorzug bekommt.