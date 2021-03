Studie belegt: „Was sich liebt, das neckt sich“

Zugleich betonen die Wissenschaftler, dass vieles noch nicht hinreichend untersucht worden sei. So sei beispielsweise unklar, ob sich der weniger verspielte Partner in einer Beziehung dem anderen mit der Zeit angleiche. Auch stelle Verspieltheit nur einen Faktor unter mehreren dar, die über die Qualität einer Beziehung mitentscheiden. Und schließlich fehlten Studien zur Frage, ob sich Verspieltheit auch negativ auf das Liebesleben auswirken könnte, so etwa im Zusammenspiel mit Eifersucht.