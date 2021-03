Drogenlenker stellte Pkw mitten auf der Straße ab

Mitten auf der Fahrbahn hat am Samstagabend ein betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender 24-Jähriger sein Auto in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt abgestellt. Einer Zivilstreife fiel der am rechten Vorderreifen ramponierte Wagen auf und sie sicherte die Unfallstelle ab. Der Motor des verlassenen Wagens lief noch. Wenig später torkelte der 24-Jährige auf die Beamten zu, ein Alkotest ergab 1,56 Promille.