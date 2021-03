Grazer Basketballerinnen greifen nach dem Titel

Bereits zur Pause waren die Weichen in Wien auf Sieg gestellt, führten Camilla Neumann und Co. mit 38:29. Auch in Hälfte zwei war der Auswärtssieg der Steirer-Mädels, die bereits den Grunddurchgang der Damen-Liga gewonnen hatten, nie in Gefahr. Neumann (27 Punkte), Krisper (24) und Co. waren für die Flames alleine schon eine Nummer zu groß. UBI kassierte nur 19 Punkte in Hälfte zwei.