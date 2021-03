Schuhmacher steht auch ohne Füße fest im Leben

Wenn wer einen Parma-Schinken hat, dann ist das bei den Schuhen zu berücksichtigen“, sagt Herwig Patzl, nachdem er in seinem „Sportstadl“ in Spital am Pyhrn bei einem Kunden gerade Maß genommen hat. Parma-Schinken? „So nennen wir in unserem Branchen-Jargon starke Waden“, verrät der 66-Jährige der „Krone“ mit einem Schmunzeln.