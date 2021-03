Alexis Pinturault: Kristall-Krönung nach Drama-WM

Der neue Gesamtweltcup-Sieger heißt Alexis Pinturault. Der Franzose sicherte sich an seinem 30. Geburtstag nach dem Sieg im Riesentorlauf in Lenzerheide seine erste große Kristallkugel und ist damit Nachfolger von Aleksander Aamodt Kilde, der im vergangenen Jahr triumphieren konnte. Sein einzig verbliebener Rivale Marco Odermatt landete nach einem verpatzten ersten Durchgang nur auf Rang elf. Damit gelang Pinturault nach dem Drama bei der Ski-WM in Cortina, als er als überlegener Führender in den zweiten Durchgang des Riesentorlaufes ging, dann aber ausschied, Wiedergutmachung.