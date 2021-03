Mehr als 100 neu Infizierte, zwei Todesopfer

Drei Viertel der Intensivbetten belegt

In den burgenländischen Spitälern müssen derzeit 68 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt werden, 16 davon liegen auf der Intensivstation. Laut AGES sind die Intensivbetten im Burgenland mittlerweile zu 75 Prozent ausgelastet, der höchste Wert in ganz Österreich.