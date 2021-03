NBA: Jakob Pöltl feiert den dritten Sieg in Serie

Mit einem 116:110 bei den Cleveland Cavaliers haben die San Antonio Spurs am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den dritten Sieg in Serie gefeiert. Jakob Pöltl schrammte mit acht Punkten und zwölf Rebounds knapp am dritten Double-Double hintereinander vorbei. In 25:30 Minuten Einsatzzeit standen für den 2,13 Meter großen Center aus Wien zudem je ein Assist und Steal sowie zwei Blocks zu Buche.