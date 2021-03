Bundesliga LIVE: Altach gegen Ried ab 17 Uhr

„Der Sieg gegen St. Pölten hat uns Selbstvertrauen gegeben“, sagte Canadi am Freitag. Am Sonntagnachmittag soll vor eigenem Publikum - 100 Gäste sind dank der aufgeweichten Anti-Corona-Maßnahmen in Vorarlberg erlaubt - ein weiterer Schritt nach vorne gelingen. „Die Mannschaft und ich stellen uns jede Woche besser aufeinander ein. Wir wollen jetzt mit einem positiven Ergebnis in die Länderspielpause gehen.“