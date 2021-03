LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien gegen Wolfsberger AC

Der WAC geht aus der Top-Position in den Dreikampf um zwei Plätze in der Bundesliga-Meistergruppe. Zwei Punkte Vorsprung auf Hartberg und einen auf die WSG Tirol haben die Wolfsberger vor dem Finale des Grunddurchgangs vorzuweisen. Schon bei einem Remis bei der Austria am Sonntag (17 Uhr) sind die Lavanttaler oben mit dabei. Die Wiener müssen sich damit trösten, dass sie mit einem Sieg Zähler in die Quali-Gruppe mitnehmen können. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.