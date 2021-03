LIVE ab 17 Uhr: FC Admira gegen Sturm Graz

Die Admira strebt für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga noch dieselbe Startreihe an. Schafft der aktuelle Tabellenletzte zum Abschluss des Grunddurchgangs gegen Sturm Graz einen Sieg und punktet Ried in Altach nicht, so gehen die Admira und Ried nach der anschließenden Punkteteilung gleichauf in die zehn Spiele umfassende Qualifikationsrunde. Gegner Sturm ist fix Vierter und hat am Sonntag in der Südstadt noch Bonuspunkte für die Meisterrunde im Visier. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.