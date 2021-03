LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen SKN St. Pölten

Für den TSV Hartberg ist die Aufgabenstellung vor der abschließenden Runde des Bundesliga-Grunddurchgangs glasklar. Ein Heimsieg gegen den SKN St. Pölten ist für die Oststeirer am Sonntag (17 Uhr) Pflicht, um im Dreikampf um einen Platz in der Meistergruppe einen der zwei noch offenen Plätze in den Top Sechs zu ergattern. Hartberg wäre dann zum zweiten Mal in Folge oben mit dabei. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.