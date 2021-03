FFP2-Maske, Abstand: Die Kirchenregeln für Ostern

Keine Prozession am Gründonnerstag

Laut Regelung der Bischofskonferenz muss am Ende des Gottesdienstes vom Letzten Abendmahl jede Form einer allgemeinen Prozession - wie der oft übliche Ölberggang - entfallen. „Möglich ist aber die Übertragung des Allerheiligsten in einer Prozession der liturgischen Dienste an den Ort der Aufbewahrung“, wird in dem Dokument klargestellt, das sich an den Vorgaben der vatikanischen Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung orientiert.