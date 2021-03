Oberster Sanitätsrat hat sich neu konstituiert

Nach über einjähriger Pause hat Österreich wieder einen funktionsfähigen Obersten Sanitätsrat. Am Freitag konstituierte sich das 35-köpfige Beratungsgremium des Gesundheitsministers. Als Präsident wurde der Rektor der Medizinischen Universität Wien, Markus Müller, einstimmig wiederbestellt, wie Ressortchef Rudolf Anschober (Grüne) in einer Pressekonferenz bekannt gab. Er hatte diese Funktion bereits in der Ära Türkis-Blau unter Beate Hartinger-Klein (FPÖ) inne.