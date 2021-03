Kriminalstatistik: Weniger Einbrüche und Gewalt

In der Steiermark wurde 2020 wegen Corona bei den meisten Strafdelikten ein Rückgang verzeichnet, hieß es am Donnerstag bei der Präsentation der Kriminalstatistik. Die Gesamtkriminalität ist um 11,9 Prozent auf 46.825 angezeigte Taten zurückgegangen, das waren 6.318 Anzeigen weniger. Bei Gewalt, Drogen sowie Eigentumsdelikten gab es Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich. Ein Plus musste in der Internet- sowie Wirtschafts- und Betrugskriminalität verzeichnet werden.