Video: Diese Flug-Einlagen sind der Wahnsinn

Die Bilder sind schlicht atemberaubend. Der polnische Skydiving-Star Maja Kuczynska und Air-Race-Pilot Lukasz Czepiela haben für das Red Bull „Game Of A.I.R.“ ein Spektakel der Sonderklasse in die lichten Höhen gezaubert. Nur mit Skydiving-Suit und Fallschirm adjustiert, stürzt sich Kuczynska aus dem Flugzeug vom Typ Extra 300 und zaubert, neben ihm fliegend, spektakuläre Manöver in den Himmel.