„Einfach dumm“: Pogacar weist Doping weit von sich

„Noch nie so müde“

Auch für Jonas Vingegaard, der die Spanien-Rundfahrt nicht im Programm hat. „Ich glaube, ich war nach einer großen Rundfahrt noch nie so müde. Ich bin erschöpft“, sagte der zweitplatzierte Däne. Der Tour-Sieger von 2022 und 2023 war in der Vorbereitung durch Verletzungen zurückgeworfen worden und konnte so Pogacar nicht wirklich fordern.