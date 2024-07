„Außer Rand und Band! Max stieg die Hitze zu Kopf“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: der Formel-1-Grand-Prix von Ungarn („Max Verstappen stieg die ungarische Hitze zu Kopf“), der McLaren-Doppelsieg, die Generali Open in Kitzbühel, Red Bull Salzburg und die Olympischen Spiele in Paris.