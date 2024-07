Schwimm-Ass Buchner: „Will Atmosphäre aufsaugen“

Schwimm-Ass Simon Bucher nennt fünf österreichische Rekorde sein Eigen und ist bereit, bei den Olympischen Spielen in Paris auch die Konkurrenz nass zu machen. Mit „Sportkrone.at“ hat der Heeressportler über die Anfänge seiner Karriere, die Liebe zum Wasser und die Vorfreude auf Paris gesprochen. Der Tiroler wird im „Delfin-Schwimmen“ an den Start gehen und freut sich auf etwas, das ihm in Tokio noch verwehrt wurde: das gemeinsame Feiern mit Freunden und Familie.