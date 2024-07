Straka: „Weiß noch gar nicht, was mich erwartet“

Mit dem Turniersieg bei einem Quali-Turnier in Essen hat sich Bogenschützin Elisabeth Straka ihren Traum von den Olympischen Spielen erfüllt. Mit „Sportkrone.at“ hat die Heeressportlerin darüber gesprochen, wie sie in Japan ihre Liebe zum Bogenschießen entdeckt hat und was sie sich für Paris vorgenommen hat. Die Niederösterreicherin freut sich auf das Abenteuer, wenngleich sie noch nicht weiß, wie groß das Spektakel sein wird, das in Frankreich auf sie wartet.