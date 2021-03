„Rekord! Heißhunger auf Tennis ist groß“

So wurden die regionalen Leistungszentren reformiert, auch Stützpunkte geschlossen. „Ein paar Standorte haben die Erwartungen nicht so erfüllt.“



Mehr Geld

Mit Burgau, Hartberg, Bruck, Stainz, Kindberg, Weiz und Ennstal gibt’s derzeit sieben Tennisnachwuchszentren. „Die werden vom Verband nun auch finanziell stärker unterstützt.“ Dazu wird ein StTV-Race ins Leben gerufen. Steiner: „Für alle, die an Turnieren oder Meisterschaften teilnehmen.“