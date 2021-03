Gut-Behrami schimpft: „Fairness ist etwas anderes“

Nächste Absage als Rückschlag

Im Kampf um die Gesamtwertungen in der laufenden Saison hatten die Abfahrts-Absage am Mittwoch einen Vorteil für die Führenden Alexis Pinturault (Frankreich) und Petra Vlhova (Slowakei) bedeutet. Die Technik-Spezialisten hatten gegenüber den Verfolgern Marco Odermatt und Gut-Behrami (beide Schweiz) keine Punkte verloren. Am Donnerstag konnten dann auch die Super-G-Rennen nicht gefahren werden. In dieser Disziplin hatte Gut-Behrami die kleine Kristallkugel ohnehin schon fix in der Tasche. Somit der nächste Rückschlag im Kampf um die große Kugel.