ÖGK wird Land bei Impfungen unterstützen

Anfragen aber gestiegen

Die Anfragen zur Impfung sind beim Bürgerservice des Landes sowie bei der Stadt Linz seit der zweiten Februarhälfte enorm angestiegen. Die ÖGK wird übrigens das Land OÖ bei der Corona-Impfung unterstützen. Man wird Menschen, die den zweiten Termin versäumt haben, in einer bereits fertig eingerichteten Impfstraße in der Linzer Gruberstraße nachimpfen. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt bei 181.883. Binnen 24 Stunden gab es 493 Neuinfektionen in OÖ, 3678 sind mit Corona angesteckt, es gab fünf neu gemeldete Todesfälle nach einer Corona-Erkrankung.