Stadt Graz sucht Pächter für neues Gastro-Lokal

Bis 16. April können sich Anwärter bei der Stadt Graz um das Lokal bewerben. Neben dem Tagesgeschäft kann auch Catering für Veranstaltungen im so „Lendhafen“ gemacht werden. Außerdem geht es um folgende Schwerpunkte: Zielgruppe sind Wirtschaftstreibende, das Konzept soll „geistreich und frisch“ sein und man soll sich in Veranstaltungen am Mariahilferplatz einbringen. „Ich freue mich, wenn der Lendhafen wieder in vollem Umfang von der Grazer Wirtschaft genutzt werden kann“, sagt Bürgermeister Siegfried Nagl. Am 23. März gibt es eine Möglichkeit, die Immobilie zu besichtigen.