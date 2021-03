Kitzbühel Tourismus: Imagefilm weltweit prämiert

Rund drei Minuten dauert der neue Imagefilm, der die Region über den gesamten Jahreskreis hinweg authentisch darstellt. Im Zentrum steht der Sprung und zugleich energievolle emotionale Übergang vom urbanen Raum in ein Alpines Idyll. Nun wurde er bereits zum fünften Mal mit einem der bedeutendsten Werbepreise, die es in der Tourismusindustrie gibt, gekürt. So konnte er beim „Japan World‘s Film Festival“ unter insgesamt 1300 Einreichungen in der Kategorie „Tourismus-Destinationen – City Award“ den zweiten Preis abräumen.