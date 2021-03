Anna Gasser: Die Olympia-Heldin wird zum Filmstar

Letzter WM-Auftritt?

Es war vielleicht der letzte WM-Auftritt von Gasser Denn nach Olympia in Peking 2022 will sie ihre FIS-Karriere an den Nagel hängen, sich voll und ganz dem Filmen und dem Freeriden verschreiben. Und so vor und hinter der Kamera für spektakuläre Szenen sorgen.