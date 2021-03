„Rückkehr des Gottes“: Ibrahimovic-Hammer perfekt!

„Die Rückkehr des Gottes“, schreibt der Milan-Stürmer in den sozialen Medien und verlinkt das schwedische Nationalteam. Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 116 Länderspielen Rekordtorschütze des schwedischen Nationalteams. Für Milan hat er in der laufenden Saison 14 Treffer in 14 Partien erzielt. Schweden ist auch bei der EM-Endrunde im Sommer im Einsatz.