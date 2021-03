Thiem steigt in Wiener Proteinriegel-Firma ein

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem beteiligt sich als Investor an der Wiener Proteinriegel-Marke NEOH und wirbt auch als Testimonial für das Produkt! „Ich glaube an die Idee hinter NEOH und bin überzeugt davon, dass das Unternehmen eine große Zukunft hat“, wird Thiem in einer Aussendung zitiert. In welcher Höhe sich der Tennis-Spieler an der Firma beteiligt, ist nicht bekannt. Im Firmenbuch wird er noch nicht als Gesellschafter geführt.